Представитель Киркорова рассказала о лечении певца

Представитель Киркорова: лечение артиста займет больше времени, чем ожидалось

Лечение артиста Филиппа Киркорова от ожога может занять больше времени, чем ожидалось. Из-за этого певец не смог выступить на концерте в честь 85-летия Давида Тухманова, сообщила его представитель Екатерина Успенская в беседе с ТАСС.

«Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось»‎, — сказала она.

Кроме того, представитель артиста попросила журналистов не опираться на различные слухи и не ставить Киркорову диагнозы.

До этого она рассказала «Газете.Ru», что Киркоров не собирается судиться со СМИ, опубликовавшими медицинскую справку якобы с его диагнозами.

27 мая издание Super.ru опубликовало медицинскую справку, в которой якобы указаны диагнозы Киркорова. Согласно документу, у артиста диагностирован ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия. В связи с состоянием здоровья врач рекомендовал ему ограничить физические нагрузки, наблюдаться у хирурга, проходить антибактериальную терапию и ежедневно делать перевязки.

Травму Киркоров получил 25 апреля во время концерта в питерском БКЗ «Октябрьский» — пиротехника сработала слишком близко к артисту.

Ранее Любовь Успенская призвала Киркорова уйти со сцены.