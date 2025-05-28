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Сестра Фриске обратилась за помощью к врачам: «За мной гонится призрак!»

Сестра Фриске Наталья заявила, что тяжело борется с гнойной ангиной
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friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-солистка «Блестящих» Наталья Фриске сообщила в Telegram-канале, что обратилась за помощью к врачам, которые диагностировали ей гнойную ангину.

«Приходится пить антибиотики, и это тяжелая борьба... Три дня температура, то в холод, то в жар — кажется, будто за мной гонится призрак!» — сообщила сестра Жанны Фриске.

По словам певицы, ее ситуацию осложняет отключение горячей воды в квартире. Ей тяжело переживать болезнь «без нормального душа», а чувство отека в горле мешает спать. Фриске понадеялась, что скоро борьба с недугом станет лишь неприятным воспоминанием.

«Берегите себя и оставайтесь здоровыми! Буду держать вас в курсе», — подытожила артистка.

В апреле 2025 года Фриске показала, как выглядит ее тело после пластики. Звезда призналась, что оно не стало идеальным.

До этого сообщалось, что за несколько недель до своего 38-летия певица сделала подтяжку груди, уменьшив ее размер, абдоминопластику (восстановление эстетичного вида живота), ушивание диастаза и липофилинг (трансплантацию собственной жировой ткани из одной зоны в другую).

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