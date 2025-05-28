В Египте нашли древние гробницы возрастом более 3000 лет

В Луксоре обнаружили три гробницы, возраст которых насчитывает более 3000 лет

В египетском Луксоре обнаружили гробницы трех выдающихся государственных деятелей эпохи Нового царства (1539–1077 гг. до н. э.). Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта.

Министр туризма и древностей Шериф Фатхи назвал находку «значительной» для археологической летописи страны. Сообщается, что надписи внутри гробниц позволили установить имена и титулы их владельцев. Потребуется время для завершения очистки и изучения оставшихся надписей в объектах.

По данным издания, одна из гробниц принадлежит человеку по имени Амун-эм-Ипет периода Рамессидов (XIX и XX династии) — работавшему либо в храме Амуна (божества), либо в его поместье. Гробница состоит из небольшого двора и квадратного зала, заканчивающегося нишей, в которой была разрушена западная стена.

Другая гробница, относящаяся к XVIII династии, принадлежала человеку по имени Баки — смотрителю в зернохранилище. Она состоит из нескольких дворов, ведущих к главному входу. Также отмечается, что есть погребальный колодец.

Третья гробница, также относящаяся к XVIII династии, принадлежала человеку по имени Эс, который, как выяснилось, занимал несколько должностей: надсмотрщик в храме Амуна, мэр северных оазисов и писец. Его гробница также имеет небольшой двор с колодцем, за которым следует главный вход, и поперечный зал, ведущий в еще один длинный зал.

До этого совместная египетско-британская экспедиция обнаружила первую за 100 лет гробницу фараона в Египте — она принадлежит Тутмосу II.

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