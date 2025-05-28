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Фестиваль российского кино в Казахстане открылся лентой о собаке, спасавшей блокадников

Фильм «Каруза» открыл фестиваль российского кино в Астане
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Depositphotos

Фестиваль российского кино открылся в Астане с показа фильма «Каруза», созданного Иваном Харатьяном. Эта военная драма основана на реальных событиях, когда собака спасла 16 блокадников от голода, сообщает ТАСС.

Сюжет разворачивается в 1939 году, когда мальчик по имени Митя заводит собаку, которую за ее мелодичное «пение» под фортепиано называют Карузой. Основные события происходят во время блокады Ленинграда. Митя замечает, что Каруза может находить еду даже в самых сложных условиях, и начинает брать ее с собой на поиски продовольствия, чтобы помочь голодающим жителям города.

Этот фильм стал дебютной полнометражной работой молодого режиссера Ивана Харатьяна, представляющего кинематографическую династию. Премьера состоялась на 47-м Московском международном кинофестивале.

Кинолента была представлена зрителям продюсером Сергеем Багировым и генеральным директором «Роскино» Эльзой Антоновой. Багиров отметил, что это кино предназначено для детей, но также должно быть интересно и их родителям. Он добавил, что одной из задач было показать войну без акцента на насилие, передавая эмоции людей того времени.

По его словам, в Казахстане и России активно работают над совместными фильмами: в Алма-Ате создаются сценарии для российского рынка, а казахстанские режиссеры снимают в России.

Фестиваль «Российское кино Казахстан 2025» проходит с 27 по 29 мая в Астане и организован «Роскино» при поддержке Минкультуры России. Казахстанская аудитория увидит лидеров российского кинопроката 2025 года — семейные сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», спортивную драму «Роднина», анимационный фильм «Три кота. Зимние каникулы». В честь 80-летия Победы также будет показана военная драма «Красный призрак». Все сеансы пройдут в кинотеатре Arsenal Astana с русскими субтитрами на казахском языке.

Ранее министр культуры Франции Рашида Дати вручила орден Почетного легиона российскому режиссеру Кириллу Серебренникову.

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