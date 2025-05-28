Вышел трейлер нового вестерна с Александром Невским

В сети вышел первый трейлер нового вестерна с Александром Невским под названием «Широкий Запад». Ролик опубликован на YouTube.

Картина расскажет об азартном игроке Максе, который объединяется с гастролирующими сумоистами из Японии, судьей и хозяйкой лавки в борьбе с безжалостными разбойниками, которые напали на маленький калифорнийский городок.

Режиссером ленты выступил Джо Корнет, ранее поставивший другие вестерны Невского — «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво». В актерский состав «Широкого Запада» также вошли бывший сумоист Хироки Суми и Есинори Тасиро, известные по эпизодическим ролям в «Джоне Уике 4».

Премьера фильма запланирована на 2025 год.

В декабре Александр Невский раскритиковал оскароносный фильм Шона Бейкера «Анора». По словам актера, он остался недоволен картиной, так как в ней присутствуют стереотипные образы русских.

Ранее Невский стал членом Гильдии продюсеров Америки.