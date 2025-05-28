На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вышел трейлер нового вестерна с Александром Невским

Александр Невский опубликовал трейлер своего нового вестерна «Широкий Запад»
close
Hollywood Storm

В сети вышел первый трейлер нового вестерна с Александром Невским под названием «Широкий Запад». Ролик опубликован на YouTube.

Картина расскажет об азартном игроке Максе, который объединяется с гастролирующими сумоистами из Японии, судьей и хозяйкой лавки в борьбе с безжалостными разбойниками, которые напали на маленький калифорнийский городок.

Режиссером ленты выступил Джо Корнет, ранее поставивший другие вестерны Невского — «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво». В актерский состав «Широкого Запада» также вошли бывший сумоист Хироки Суми и Есинори Тасиро, известные по эпизодическим ролям в «Джоне Уике 4».

Премьера фильма запланирована на 2025 год.

В декабре Александр Невский раскритиковал оскароносный фильм Шона Бейкера «Анора». По словам актера, он остался недоволен картиной, так как в ней присутствуют стереотипные образы русских.

Ранее Невский стал членом Гильдии продюсеров Америки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами