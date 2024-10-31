Звезда «Нападения на Рио Браво» Александр Невский стал членом Гильдии продюсеров Америки

Актер, продюсер, режиссер и автор мема «вот так вот» Александр Невский (Александр Курочкин) сообщил, что его приняли в Гильдию продюсеров Америки (PGA). Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

53-летний Невский вспомнил, что в юности «мечтал о Голливуде». Звезда фильма «Нападения на Рио Браво» поностальгировал, как открывал для себя американские фильмы благодаря пиратским видеокассетам, которые он смотрел на черно-белом телевизоре.

«Верьте в себя и никогда не сдавайтесь!» — посоветовал своим фанатам актер.

В Гильдию продюсеров Америки входят более 4 тыс. человек со всего мира. У членов ассоциации есть, среди прочего, доступ к спецпоказам фильмов во время вручения «Оскара».

Актер Александр Невский снялся в фильмах «Максимальный удар», «Разборка в Маниле», которые провалились в прокате. Он также срежиссировал неудачную ленту «Черная роза» 2014 года и написал сценарий к нескольким картинам, в том числе к «Охотникам за сокровищами».

В 2023 году вышел спродюсированный им фильм «Нападение на Рио Браво», а в 2024-м — его продолжение под названием «Затерянные в Рио Браво». Во всех лентах Невский исполнил главную роль. Рейтинг фильмов на Кинопоиске не превышает отметки 5.7. Завершающая часть вестерн-трилогии — «Последние герои Рио-Браво» — еще не вышла.

Ранее стало известно, что известного российского продюсера обокрали в Москве.