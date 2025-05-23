На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Импровизации» попал в психлечебницу после кончины отца: «Съехал из дома, начал пить»

Комик Дмитрий Позов сообщил, что лег в психиатрическую клинику из-за депрессии
close
pozov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Участник шоу «Импровизация», комик Дмитрий Позов признался в Telegram-канале, что уже несколько дней находится в психиатрической клинике.

«Многие решили, что я тут исключительно по причине алкоголя. Нет..<…> Я тут с другим диагнозом. Депрессия. Которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли», — заявил юморист.

Позов пояснил, что проблемы с ментальным здоровьем у него начались во время тяжелой болезни отца. Родственник заболел в ноябре, а в январе его не стало. Комик начал пить «больше обычного», и у него начались ссоры с женой Екатериной.

«Я съехал из дома. Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. <…> И вот я живу один в съемной хате. Точнее, конкретно сейчас я живу в психушке», — отметил он.

По словам Позова, он устал месяцами притворяться веселым и радостным. При этом комик призвал фанатов «не лезть» к нему с сочувствием и советами.

«Мы сами во всем разберемся. Или не разберемся. Но тоже сами. Я очень надеюсь на вашу человечность и воспитанность», — подытожил он.

Ранее Меладзе сообщил о закрытии проекта «ВИА Гра».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами