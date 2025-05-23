Звезда «Импровизации» попал в психлечебницу после кончины отца: «Съехал из дома, начал пить»

Участник шоу «Импровизация», комик Дмитрий Позов признался в Telegram-канале, что уже несколько дней находится в психиатрической клинике.

«Многие решили, что я тут исключительно по причине алкоголя. Нет..<…> Я тут с другим диагнозом. Депрессия. Которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли», — заявил юморист.

Позов пояснил, что проблемы с ментальным здоровьем у него начались во время тяжелой болезни отца. Родственник заболел в ноябре, а в январе его не стало. Комик начал пить «больше обычного», и у него начались ссоры с женой Екатериной.

«Я съехал из дома. Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. <…> И вот я живу один в съемной хате. Точнее, конкретно сейчас я живу в психушке», — отметил он.

По словам Позова, он устал месяцами притворяться веселым и радостным. При этом комик призвал фанатов «не лезть» к нему с сочувствием и советами.

«Мы сами во всем разберемся. Или не разберемся. Но тоже сами. Я очень надеюсь на вашу человечность и воспитанность», — подытожил он.

Ранее Меладзе сообщил о закрытии проекта «ВИА Гра».