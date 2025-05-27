Марат Башаров раскрыл, что с детства мечтает стать министром

Актер и телеведущий Марат Башаров признался в интервью Леди Mail, что с детства мечтает стать министром по туризму.

«Я хотел быть министром по туризму, чтобы бесплатно путешествовать, а заодно проверять, в каком состоянии находятся гостиницы, базы отдыха», — пояснил он.

Об этом Барашов рассказал, поскольку сыграл роль политика в сериале «Санкционер». В шоу он предстал в амплуа мэра города. Артист отметил, что ему понравилось видеть табличку с надписью «Марат Башаров, мэр» на своем актерском вагончике. Ему также приятно, что к 50 годам режиссеры стали доверять ему роли «взрослых дядь, которые могут что-то решать».

В июле 2024 года Башаров заявлял, что его наказывали и продолжают наказывать из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей карьеры. Бывшие жены телеведущего Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова обвиняли его в избиении, из-за чего, утверждал Башаров, его «до сих пор не снимают в кино».

Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой в 2014 году. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака.

В декабре 2023 года стало известно, что актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой.

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