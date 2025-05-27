Чехова призналась, что «на многое соглашалась» ради славы

Телеведущая Анфиса Чехова не стала скрывать, что «на многое соглашалась» в начале карьеры ради профессионального роста. Ее слова передает «Пятый канал».

«Все, что я хотела, — это быть известной. Я не шла по головам, мне хватало совести и добросовестности. Но все равно я на многое соглашалась ради того, чтобы быть известной», — заявила знаменитость.

Чехова не стала раскрывать, что она имела в виду под словом «многое». Она отметила, что в настоящее время «никогда бы в жизни» не согласилась сделать то, что делала в начале карьеры. Телеведущая также назвала себя жуткой карьеристкой.

В январе 2024 года Чехова впервые рассказала о новом романе. Знаменитость заявила, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отмечала, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса.

8 мая знаменитость призналась, что много лет искала подобных отношений — таких, что «позволяют ей оставаться собой», и в которых ее «любят за все». Она сопроводила признание трогательным видео с молодым человеком, но его лицо было скрыто.

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