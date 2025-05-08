Анфиса Чехова впервые показала возлюбленного: «Много лет искала»

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательный ролик, в котором снялась вместе с возлюбленным.

На видео Чехова показала, как избранник ее целует в бассейне. При этом знаменитость не стала раскрывать его личность.

«Много лет я искала отношения, в которых я смогу быть самой собой и меня будут любить за все, чем я являюсь! Много лет я искала не просто мужчину, а единомышленника, который будет разделять мои интересы и не испугается моей глубины и масштаба», — написала звезда.

Чехова также отметила, что получила много болезненного опыта в предыдущих отношениях. По ее словам, она работала со множеством специалистов ради того, чтобы ее «личная жизнь перестала быть такой сложной и поломанной».

В январе 2024 года Чехова впервые рассказала о новом романе. Знаменитость заявляла, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отмечала, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

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