Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анфиса Чехова впервые показала возлюбленного: «Много лет искала»

Телеведущая Чехова похвасталась, что нашла любимого мужчину-единомышленника
close
achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательный ролик, в котором снялась вместе с возлюбленным.

На видео Чехова показала, как избранник ее целует в бассейне. При этом знаменитость не стала раскрывать его личность.

«Много лет я искала отношения, в которых я смогу быть самой собой и меня будут любить за все, чем я являюсь! Много лет я искала не просто мужчину, а единомышленника, который будет разделять мои интересы и не испугается моей глубины и масштаба», — написала звезда.

Чехова также отметила, что получила много болезненного опыта в предыдущих отношениях. По ее словам, она работала со множеством специалистов ради того, чтобы ее «личная жизнь перестала быть такой сложной и поломанной».

В январе 2024 года Чехова впервые рассказала о новом романе. Знаменитость заявляла, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отмечала, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

Ранее Ольга Бузова рассекретила свои отношения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами