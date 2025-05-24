На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер один из самых известных российских фантастов Юрий Никитин

«Эксмо»: умер один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин
close
Dmitry Rozhkov/ru.wikipedia.org

На 86-м году жизни умер известный российский писатель-фантаст Юрий Никитин. О его смерти 23 мая сообщило издательство «Эксмо».

Никитин был автором более 40 книг. Широкую известность ему принес цикл «Трое из Леса», ставший одним из первых произведений в жанре славянского фэнтези. Также он написал такие романы, как «Фарамунд», «Трансчеловек», «Сингомэйкеры», «Я живу в этом теле», «2024-й» и другие. Некоторые работы писатель публиковал под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

По словам литературного критика Сергея Чупринина, именно Никитин во многом заложил основу славянского фэнтези как самостоятельного жанра в российской литературе.

По мотивам его книг была создана онлайн-игра «Троецарствие».

За две недели до этого на 72-м году жизни скончался российский поэт, прозаик, драматург, журналист, педагог и автор детских сказок Евгений Клюев.

Ранее умер автор гимна Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами