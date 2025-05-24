Умер один из самых известных российских фантастов Юрий Никитин

На 86-м году жизни умер известный российский писатель-фантаст Юрий Никитин. О его смерти 23 мая сообщило издательство «Эксмо».

Никитин был автором более 40 книг. Широкую известность ему принес цикл «Трое из Леса», ставший одним из первых произведений в жанре славянского фэнтези. Также он написал такие романы, как «Фарамунд», «Трансчеловек», «Сингомэйкеры», «Я живу в этом теле», «2024-й» и другие. Некоторые работы писатель публиковал под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

По словам литературного критика Сергея Чупринина, именно Никитин во многом заложил основу славянского фэнтези как самостоятельного жанра в российской литературе.

По мотивам его книг была создана онлайн-игра «Троецарствие».

За две недели до этого на 72-м году жизни скончался российский поэт, прозаик, драматург, журналист, педагог и автор детских сказок Евгений Клюев.

Ранее умер автор гимна Петербурга.