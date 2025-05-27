На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова со слезами на глазах высказалась о ситуации в Большом театре: «Все разрушили»

Балерина Анастасия Волочкова со слезами рассказала о разрушении Большого театра
close
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с изданием Woman.ru, что Большой театр утратил свое величие за последнее время.

СМИ опубликовало в Telegram-канале ролик, в котором танцовщица со слезами на глазах обвинила Большой театр в завышении цен на билеты. Она утверждает, что обычным зрителям стало недоступно посещение спектаклей в Большом, поскольку они не могут себе позволить приобрести билет за 100 тыс. рублей.

«Они и так уже здесь все разрушили. <…> Раньше бабушки приходили и покупали билеты за три рубля, аплодировали нам. А сейчас приходят толстосумы с кашелками. Я вам правду говорю! Кашелки приходят за счет этих толстосумов, чтобы сфоткаться напротив украденной люстры», — заявила балерина.

Большинство интернет-пользователей согласилось с позицией Волочковой. В сети посчитали, что Волочкова права о ценах, но усомнились в ее словах об украденной люстре.

«Правильно сказала»; «Она и [Николай] Цискаридзе в голос давно об этом говорят! За что их и гнобят! А Настю вообще сломали!»; «В этом она права. Искусство должно быть доступным для всех желающих», — написали под постом.

Ранее сообщалось, что мать Калюжного расплакалась на проводах сына в армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами