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На ТВ пройдет марафон фильмов к юбилею Евгении Симоновой

Картины «Кто поедет в Трускавец» и «Афоня» покажут на ТВ в день рождения актрисы Симоновой
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Спутник Кинозрителя

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон фильмов с участием народной артистки России Евгении Симоновой к ее юбилею. Об этом пресс-служба канала сообщила «Газете.Ru».

1 июня Симоновой исполняется 70 лет. В этот день в 18:05 праздничный марафон откроет картина «Кто поедет в Трускавец», в которой Евгения Симонова исполнила небольшую роль Оленьки — регистратора в поликлинике. На съемочной площадке она работала вместе с актером Александром Кайдановским, который на тот момент был ее мужем. 

В 19:25 в день рождения звезды серия фильмов с ее участием продолжится картиной «Афоня», где Симонова сыграла медсестру Катю Снегиреву. Это была третья работа актрисы в кино, и режиссер Георгий Данелия утвердил актрису без проб. Кинематографист не видел в этой роли никого другого, и актрису практически выкрали со съемочной площадки фильма «Пропавшая экспедиция», а все основные сцены с ней сняли за три дня. 

Завершится марафон в 23:00 биографической картиной «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», где Симонова снялась в роли Анны Сниткиной — стенографистки знаменитого писателя, ставшей ему женой, верным другом и помощником. Картина отреставрирована мастерами Киноконцерна «Мосфильм». 

Накануне сообщалось, что ко дню рождения Александра Демьяненко пройдет марафон фильмов.

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