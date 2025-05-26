В Финляндии за €1 продали русскую крепость XVIII века

Крепость Кюменегород, возведенная в конце XVIII века по приказу Александра Суворова, продана финскому городу Котка за символический €1. После реконструкции исторический объект станет площадкой для музеев, мероприятий и туризма, сообщает телерадиокомпания Yle.

Сделка заключена с государственной компанией Senate Properties, которой крепость принадлежала ранее. Площадь объекта составляет около 50 гектаров, на которых расположены 20 построек. По оценкам Минфина Финляндии, реставрация территории потребует €18 млн.

Крепость Кюменегород построена в 1791–1795 годах для защиты границы Российской империи со Швецией. После Русско-шведской войны (1808–1809) она утратила стратегическое значение, но до 1917 года здесь размещался российский гарнизон. Содержание объекта обходилось предыдущему владельцу в €200 тыс. ежегодно.

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