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«Я заплакал»: Юрий Колокольников о том, как впервые стал телеведущим

Актер Колокольников признался, что плачет, получая предложения работы
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ТНТ

Актер Юрий Колокольников в новом выпуске шоу «УТРО.ТНТ» рассказал, как впервые стал телеведущим. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Колокольникова, его давно пытались привлечь к роли ведущего, однако обстоятельства не складывались в пользу этого, да и сам артист опасался такого опыта.

«Но здесь, во-первых, игра, которую я сам люблю и в которую мы все играли — «Мафия». А во-вторых, я люблю новые эксперименты! Поэтому я и согласился», — делится он.

Актер добавил, что сам не хотел бы быть участником психологического шоу из-за нагрузки на ментальное здоровье, и сделал еще одно неожиданное признание. Когда Колокольникова пригласили на съемки сериала HBO «Белый лотос», он отреагировал очень эмоционально.

«Каждый раз, когда меня приглашают на работу… и когда меня пригласили на «Мастер игры», я тоже заплакал. В целом, осознание того, что у тебя будет работа на какое-то время — это всегда праздник. Я сейчас не шучу», — подчеркнул он.

Работой с американской командой он остался доволен, а съемочную группу во главе с Майком Уайтом считает гениальной.

Накануне актер Юрий Колокольников впервые за долгое время вышел на публику с женой Вильмой Кутавичюте.

Ранее дрессировщик Зуйков вспомнил, как корова разнесла декорации на съемках у Михалкова, не желая лизать лысину Петренко.

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