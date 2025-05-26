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Адвокат рассказал, какой срок грозит экс-жене Паши Техника

Адвокат Жорин: блогерше Карицкой грозит до двух лет тюрьмы в Таиланде
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techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Сергей Жорин рассказал, какой срок грозит задержанной в Таиланде экс-жене рэпера Паши Техника. Специалиста цитирует издание «Страсти».

По словам Жорина, в Таиланде клевета является уголовным преступлением.

«Если недостоверная информация была распространена через средства массовой информации, включая интернет, наказание может составлять до двух лет лишения свободы и/или штраф до 200 тысяч бат (примерно 440 тысяч рублей)», — подсчитал адвокат.

В Таиланде Карицкая проживает с шестилетним сыном Иваном, рожденным в браке с артистом. Суд может учесть как смягчающее обстоятельство тот факт, что ребенок может остаться без присмотра матери один в чужой стране.

«Однако в тайской судебной практике такие факторы не всегда приводят к значительному снижению наказания», — добавил он.

Карицкой, продолжил Жорин, потребуется доказать правдивость своих слов в суде. Адвокат объяснил, что добросовестные высказывания в целях защиты законных интересов не считаются клеветой. Если Карицкая сможет доказать, что ее заявления были сделаны добросовестно и в целях защиты своих прав, это может быть учтено судом, резюмировал он.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет.

Накануне помощник Карицкой подтвердил, что блогершу задержали в Таиланде. Предположительно, задержание связано с высказываниями Карицкой об одной из клиник, имевших отношение к кончине рэпера.

Ранее картину Паши Техника купили за 10 млн рублей.

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