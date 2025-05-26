Помощник экс-супруги Паши Техника раскрыл подробности ее задержания

Помощник Евы Карицкой подтвердил, что блогершу задержали в Таиланде

evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Помощник экс-супруги рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Евы Карицкой (настоящее имя Карина Мельничук) подтвердил, что блогершу задержали в Таиланде. Подробности задержания он раскрыл в беседе с kp.ru.

По словам помощника, Ева Карицкая задержана по обвинению в клевете. Инициатором дела выступает клиника, причастная к кончине Паши Техника, добавил он.

Сейчас, продолжил помощник, к делу привлекают юристов, и шансы на освобождение блогерши оценить пока сложно.

Кроме того, не раскрывается, какая именно клиника подала жалобу.

До этого Карицкая заявляла, что «капельники», ставившие Технику капельницы, чтобы откачать его, покинули остров, а представители некоей клиники вкололи адреналин, что могло ухудшить его состояние.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет.

Известно, что в Таиланде Ева находилась с сыном от Техника Иваном. Неизвестно, где находится ребенок после задержания матери.

Ранее картину Паши Техника купили за 10 млн рублей.