На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощник экс-супруги Паши Техника раскрыл подробности ее задержания

Помощник Евы Карицкой подтвердил, что блогершу задержали в Таиланде
close
evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Помощник экс-супруги рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Евы Карицкой (настоящее имя Карина Мельничук) подтвердил, что блогершу задержали в Таиланде. Подробности задержания он раскрыл в беседе с kp.ru.

По словам помощника, Ева Карицкая задержана по обвинению в клевете. Инициатором дела выступает клиника, причастная к кончине Паши Техника, добавил он.

Сейчас, продолжил помощник, к делу привлекают юристов, и шансы на освобождение блогерши оценить пока сложно.

Кроме того, не раскрывается, какая именно клиника подала жалобу.

До этого Карицкая заявляла, что «капельники», ставившие Технику капельницы, чтобы откачать его, покинули остров, а представители некоей клиники вкололи адреналин, что могло ухудшить его состояние.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет.

Известно, что в Таиланде Ева находилась с сыном от Техника Иваном. Неизвестно, где находится ребенок после задержания матери.

Ранее картину Паши Техника купили за 10 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами