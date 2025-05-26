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Playboy продлил права на бренд в России

Компания Playboy Enterprises Inc. продлила права на свои товарные знаки в России
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Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Журнал Playboy продлил права на свои товарные знаки в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно бумагам, американская компания Playboy Enterprises Inc., издающая эротический журнал для мужчин Playboy, продлила права на товарные знаки в России.

В материалах указано, что срок действия исключительных прав на бренды продлен до 2035 года.

В марте президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они пожелают вернуться.

«Мы никогда не закрывали двери и никого не изгоняли. Тем, кто хочет вернуться, говорим: «Добро пожаловать» или «Welcome» в любой момент. Однако, разумеется, будем учитывать реально сложившуюся на сегодня ситуацию», — заявил президент РФ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться более 300 иностранных компаний.

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