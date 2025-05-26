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Известный по скандалу с носком рэпер спел о жизни после голой вечеринки

Рэпер Vacio выпустил трек о жизни после вечеринки Ивлеевой
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Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев), известный по скандалу с носком на «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, выпустил новый трек с нецензурным названием. На это обратило внимание издание «Осторожно, новости».

В песне, название которой рифмуется с творческим псевдонимом Васильева, он рассказывает о жизни после скандала с вечеринкой, называет своих хейтеров зомботупицами, заявляет, что его девушка считает его «секси» несмотря на стиль одежды, и говорит про дружбу с эпатажным блогером Игорем Синяком.

«Мой кореш гоняет на каблуках, но ты не встанешь с ним!» — говорится в тексте.

Кроме того, в тексте Васильев высказывается о политической ситуации в мире и говорит, что он «сам себе президент».

Весной 2024 года Vacio провел в спецприемнике 25 суток и был оштрафован на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за фото в носке, сделанного на вечеринке Ивлеевой. После он получил повестку в военкомат и покинул страну.

В конце апреля СМИ сообщали о том, что Vacio заметили в Париже с представителями ЛГБТ-сообщества.

Ранее Vacio заблокировали последние счета в России.

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