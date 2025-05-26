«Петь не умел никто»: в России порадовались закрытию проекта «ВИА Гра»

Закрытие проекта «ВИА Гра» не станет ударом по эстраде – решиться на этот шаг нужно было давно, так как никто из участниц группы не умел петь, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Стартовал проект интересно, но за годы своего существования превратился просто в механизм по зарабатыванию денег, заявил он Общественной Службе Новостей.

По мнению эксперта, первые составы группы были «слушабельны», но затем «система сломалась» и вместо женского вокала появился лишь способ заработать деньги.

«Посмотрите, сколько людей поменялось в этом коллективе. Меладзе их выбирал будто не для того, чтобы они пели, а для каких-то совсем иных скабрезных целей», — считает критик.

Участниц группы в разные годы Соседов назвал «бесталанными», заявив, что не знает ни одной из них, кто реально умел бы петь. По его мнению, это просто «куклы», из которых состояла «самая бессмысленная группа» в истории российского шоу-бизнеса. В завершение музыкальный критик подчеркнул, что сообщение о закрытии проекта его обрадовало.

Напомним, 23 мая продюсер Константин Меладзе сообщил, что закрывает проект «ВИА Гра» спустя 25 лет. Он поблагодарил всех, кто когда-либо работал над группой, а также выразил надежду, что песни «ВИА Гры» будут слушать еще многие годы, так как они наполнены верой, надеждой и любовью.

Ранее закрытие «ВИА Гры» назвали PR-ходом.