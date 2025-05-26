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Катя Лель дала совет больной Наташе Королевой: «Пососем гвоздичку»

Певица Катя Лель посоветовала Наташе Королевой пососать гвоздику от болезни
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Катя Лель в шоу «Ты не поверишь!» дала совет коллеге Наташе Королевой.

Королева призналась, что осипла «на ровном месте». Артистка предположила, что у нее простуда или аллергия. Лель уверила, что коллеге помогут обычные цветки гвоздики. Она носит сухие бутоны в своей сумочке. Певица предложила их пососать.

«Хорошо. Есть? Давай я зайду. Давай пососем гвоздичку», — ответила Королева.

В мае Катя Лель заявила, что встреча с инопланетянами пробудила у нее дар исцеления, который забирает у нее много сил. Однако желание помогать людям от этого не исчезает.

Певица добавила, что способности может применять и по отношению к себе самой.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Ранее актеру сериала «Склифосовский» сделали операцию на ноги.

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