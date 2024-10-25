Алена Яковлева вернулась к работе после выписки

Актриса Алена Яковлева сообщила в беседе с ТАСС, что вернулась в театр после выписки.

«Уже приступаю к работе», — поделилась артистка.

Яковлеву выписали 24 октября. О ее госпитализации стало известно 21 октября. Представитель НИИ имени Склифосовского в Москве подтверждал, что актриса находится на лечении в хирургическом отделении. Он заявлял, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.

22 октября Яковлева рассказывала, что была доставлена в больницу с острой болью и подозрением на аппендицит. По словам артистки, в ходе обследования врачи установили другой диагноз, связанный с «кишечными делами».

Алена Яковлева получила звание народной артистки России в 2008 году. Она дебютировала в кино в 1988 году в картине «Филиал». В фильмографии артистки более 120 работ. Она снималась в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство», «Женский доктор». С 1985 года Яковлева входит в труппу Московского академического театра сатиры.

Ранее рэпершу Карди Би госпитализировали перед концертом.