Собчак пообедала с Анжелиной Джоли

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что пообедала с Анжелиной Джоли на Каннском кинофестивале-2025.

Собчак рассказала об этом, подводя итоги мероприятия. Она поделилась, что поздравила Кирилла Серебренникова с орденом Почетного французского легиона и «проболтала» с ним до ночи о европейском театральном искусстве. Журналистка также добавила, что посмотрела «какой-то бесконечный феминистский артхаус и не заснула».

Каннский кинофестиваль-2025 стартовал 13 мая и закончился 24 мая. В этом году в основном конкурсе представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой «Финикийская схема», Ари Астера с «Эддингтоном» и Йоакима Триера с «Сентиментальной ценностью».

Собчак рассказала, что период Каннского фестиваля является ее любимым временем в мае. Она отметила, что в этом году общий фон мероприятия изменился.

«Политика, повестка — везде, и в Каннах тоже, важнее провокационной сути искусства, свободы и формотворчества — увы, сейчас это просто факт нашей жизни, такой же, как глобальное потепление», — отметила телеведущая.

Ранее Виктория Боня не приехала на Каннский кинофестиваль — 2025.