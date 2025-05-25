В Ярославле показали спектакль о СВО

В Волковском театре прошла премьера спектакля «Просто жить». Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Валерий Кириллов.

Постановка посвящена бойцам специальной военной операции на Украине (СВО). Она повествует две истории. В первой рассказано о бойце Коле, который борется с фантомными болями после потери ноги на СВО и пытается добиться достойного прощания для своего товарища.

Во второй истории мобилизованный на СВО артист возвращается в родной город после двух лет службы. На Новый год он переодевается в костюм Деда Мороза и идет поздравлять людей.

«Это снова тема СВО, снова камерная сцена. Такой спектакль получит прописку в репертуаре театра Волкова», — заявил Кириллов.

В мае в Севастополе прошла премьера спектакля «Позывной «Василий Теркин». В постановке персонаж поэмы Александра Твардовского стал солдатом на специальной военной операции на Украине. Над спектаклем работали творческие коллективы, работающие при Доме офицеров Черноморского флота (ДОФ). Они признались, что идея подобной постановки пришла к ним в 2024 году. Однако на тот момент коллектив не знал, как ее реализовать.

Ранее в Московском театре эстрады ответили на слухи об отмене спектаклей Козловского.