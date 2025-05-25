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Виктория Боня о Каннском кинофестивале: «Не мой уровень»

Блогерша Виктория Боня не приехала на Каннский кинофестиваль — 2025
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Асатур Есаянц/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Telegram-канале, что пропустила Каннский кинофестиваль из-за восхождения на Эверест.

Боня ежегодно посещала кинофестиваль. Телеведущая осталась недовольна организацией мероприятия в 2025 году.

«Не хочу зазнаваться, но это не мой уровень как будто. Ничего не пропустила. Вот смотрю и понимаю, что я сколько... 10-13 лет я ходила на Каннский каждый год. И вот вообще считаю, что вот это событие в этом году, оно прям гораздо больше и абсолютно другое. Как будто даже не хочется там быть», — отметила знаменитость.

Боня добавила, что планирует посетить «Формулу-1».

Каннский кинофестиваль-2025 стартовал 13 мая. В этом году в основном конкурсе представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой «Финикийская схема», Ари Астера с «Эддингтоном» и Йоакима Триера с «Сентиментальной ценностью».

24 мая сообщалось, что блэкаут во Франции вмешался в планы организаторов Каннского кинофестиваля за несколько часов до церемонии награждения.

Ранее суд отменил взыскание долга с Ренаты Литвиновой .

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