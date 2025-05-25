Суд отменил взыскание долга с Ренаты Литвиновой

Столичный суд отменил решение о взыскании долга за коммунальные услуги с актрисы Ренаты Литвиновой по иску »Газпром Межрегионгаз Москва». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — заявили в суде.

В середине апреля сообщалось, что Московский суд обязал Литвинову погасить долги по коммунальным платежам. По данным агентства РИА Новости, иск газовой компании поступил в суд в ноябре прошлого года, но решение вступило в силу только в этом году.

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что Литвинова распродает свою одежду — тренчи, плащи, жакеты, брюки, юбки и другие предметы — из-за нехватки средств на жизнь во Франции.

Изначально знаменитость запрашивала за них порядка 8,4 млн руб., однако из-за низкого спроса снизила цену на каждую позицию на 7-72%. Согласно публикации, до этого актриса выставляла на торги собственные рисунки, фотоальбом с автографами, книги со своей подписью. За них она просила сумму в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее Рената Литвинова выложила фото в сияющем платье с разрезом.