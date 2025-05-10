Юрист Соловьев: певице Нетребко может грозить до года тюрьмы за неисполнение решения суда

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что объявленной в розыск оперной певице Анне Нетребко может грозить до года тюрьмы. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По его словам, за неисполнение решения суда человека можно привлечь к административной ответственности и штрафу в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей.

«Если она после этого не исполнит решение суда, то возможна ответственность уже в соответствии с уголовным кодексом», — объяснил специалист.

По словам Соловьева, при злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей и лишение свободы на срок до одного года. За незаконную перепланировку, которую вменяют Нетребко, может грозить штраф, а также административный арест на срок до 15 суток, добавил он.

Судебные приставы объявили в розыск Нетребко, чтобы обеспечить доступ сотрудников коммунальных служб в ее квартиру в Петербурге для проведения проверки на предмет несанкционированной перепланировки.

Ранее Нетребко провела концерт в болгарской столице.