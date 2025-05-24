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Денис Кукояка рассказал о красивой жизни своего питомца Феди

Блогер Кукояка признался, что у его собаки есть свой грумер
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denisque/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Денис Кукояка рассказал о красивой жизни своего питомца — корги по имени Федя. Знаменитость цитирует издание Super.

«Мы ухаживаем за Федькой, нашей собакой, очень тщательно. Сейчас у него есть постоянный грумер, кинолог и, конечно, у него индивидуальное питание», — поделился Кукояка на фестивале «Лапки», посвященном домашним животным.

Накануне лидер группы «Непара» Александр Шоуа заявил, что не откажется от своего королевского питона после нового указа Михаила Мишустина.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Шоуа объяснил, что его змея не представляет опасности и не вырастет большой. Он не понимает, как можно выбросить своего питомца.

Ранее певица Лолита Милявская сообщила, что приобрела парфюм для собак от Dolce & Gabbana.

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