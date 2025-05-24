Денис Кукояка рассказал о красивой жизни своего питомца Феди

Блогер Кукояка признался, что у его собаки есть свой грумер

Блогер Денис Кукояка рассказал о красивой жизни своего питомца — корги по имени Федя. Знаменитость цитирует издание Super.

«Мы ухаживаем за Федькой, нашей собакой, очень тщательно. Сейчас у него есть постоянный грумер, кинолог и, конечно, у него индивидуальное питание», — поделился Кукояка на фестивале «Лапки», посвященном домашним животным.

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