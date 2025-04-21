Дмитрий Шепелев рассказал,что запрещает своим детям: «Это работает»

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался в интервью изданию «Мослента», что полностью запрещал своим детям пользоваться гаджетами, когда им было по семь-восемь лет.

По словам Шепелева, тогда детям разрешалось смотреть ТВ несколько часов в выходные дни. Сейчас, поделился шоумен, правила в семье смягчились, поскольку дети подросли. У наследников появились свои смартфоны.

«Игр в телефонах нет. Социальных сетей тоже. В 21:00 телефоны отключаются. Дети могут играть в планшет по пятницам и субботам суммарно не более трех часов и только после того, как выполнили домашнюю работу и почитали. С телевизором те же правила», — заявил телеведущий.

Шепелев называет свои методы воспитания правильными. Телеведущий отмечает, что дети не жалуются.

«Так что проверено на себе: дети без гаджетов — это работает, так можно», — говорит он.

Шепелев женат на дизайнере Екатерине Тулуповой. Он познакомился с супругой благодаря сыну от певицы Жанны Фриске. Платон ходил в один детский сад с дочерью Тулуповой. В 2018 году влюбленные стали жить вместе, а в 2021 году у них родился общий мальчик, которого они назвали Тихоном. У Тулуповой также есть дочь Лада от предыдущих отношений.

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