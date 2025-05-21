«Петергоф» и «Царское Село» представят выставку о Екатерине Великой в Китае

Музеи-заповедники «Петергоф» и «Царское Село» представят совместный выставочный проект в Китае «Екатерина II. Путь свершений» о жизни и деятельности российской императрицы. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба международного фестиваля «Интермузей».

По словам генерального директора музея-заповедника «Петергоф» Романа Коврикова, в Китае высок интерес к русской истории и конкретно к фигуре Екатерины Великой.

«Она была многогранной личностью — увлеченным коллекционером, исследователем, писателем, любящей бабушкой. Поэтому две знаменитые резиденции, исторически непосредственно связанные с ней, объединились, чтобы рассказать об императрице не только в контексте ее беззаветного служения России, но и с точки зрения увлечений, привязанностей и любви», — рассказал на «Интермузее» руководитель «Петергофа».

Две выставки проведут в 2025-2026 годах в музеях Китайской Народной Республики — Тяньцзыньском музее и Музее провинции Хунань.

Китайскую аудиторию познакомят с уникальными собраниями произведений искусства и российской историей — в экспозиции войдут более 250 предметов из музейных собраний, включая живописные полотна, акварель, графику, книги и предметы декоративно-прикладного искусства.

Ковриков подчеркнул, что выставочный проект станет значимым событием в развитии культурных связей двух стран.

Международный фестиваль «Интермузей» — крупнейшее деловое мероприятие для сотрудников, партнеров и посетителей музеев с более чем 25-летней историей. В 2024 году мероприятие прошло после перерыва в новом формате на семи городских площадках в Москве и привлекло рекордное количество посетителей — более 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что египетские музеи впервые примут участие в российском фестивале.