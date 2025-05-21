Египетские музеи впервые примут участие в российском фестивале

Делегация представителей египетских музеев поучаствует в международном фестивале «Интермузей». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет с 21 по 24 мая. В его рамках приедут сотрудники из Египетского национального музея, Коптского музея и Большого Египетского музея. Также фестиваль посетят представители министерства туризма и древностей Египта. Они проведут ряд встреч и переговоров в рамках события.

Египетская делегация собирается обсудить возможности двухстороннего сотрудничества в целях обмена опытом и реализации совместных проектов.

«У российских и египетских музеев больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Для Владимиро-Суздальского музея-заповедника большой интерес представляют древние коптские традиции, которые в Египте представлены рядом выдающихся экспозиций и выставок», — поделилась заместитель генерального директора музея-заповедника по развитию Мила Илюшина.

Как отметила Илюшина, Владимиро-Суздальский музей-заповедник организует гостям из Египта поездку в Суздаль, где проведет экскурсию. Там иностранцы увидят Суздальский Кремль и Спасо-Евфимиев монастырь.

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