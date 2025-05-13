Шоуа отказался выбрасывать своего королевского питона после запрета Мишустина

Лидер группы «Непара» Александр Шоуа заявил в беседе с изданием «Абзац», что не откажется от своего королевского питона после нового указа Михаила Мишустина.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Шоуа объяснил, что его змея не представляет опасности и не вырастет большой. Он не понимает, как можно выбросить своего питомца.

«Содержание опасных для жизни животных должно быть в зверинце или питомниках вдали от человеческого жилья и под присмотром профессионалов. Экзотические рептилии, например, могут попадать через вентиляцию к соседям. Но у меня неядовитая змея», — объяснил артист.

Известно, что в перечень вошел 121 вид животных: от тигров и кобр до пингвинов и электрических угрей. Запрет не распространяется на зоопарки и организации с лицензией, однако юристы указывают на пробелы в законодательстве: за нарушение пока не предусмотрено четких наказаний, из-за чего граждане продолжают содержать диких животных в квартирах.

Ранее Шоуа потерял голос из-за ухода солистки.