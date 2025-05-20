На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лолита опрыснулась духами для собак: «Оставлю для мужчин»

Певица Лолита купила духи от Dolce&Gabbana для собаки
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Лолита Милявская»

Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что приобрела парфюм для собак от Dolce & Gabbana.

Милявская сделала распаковку продукта и использовала его на себе. Артистка также рассказала, что иногда пробует еду для собак. Особенно если в корме использованы натуральные ингредиенты, к примеру ягоды. Певица купила духи для своего пса Боцмана. Известно, что стоимость парфюма составляет €99 (около 8,9 тысячи рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

«Я теперь пахну как настоящая сука», — пошутила артистка.

Лолита похвалила флакон продукта. Как пошутила певица, она подумает, отдавать парфюм псу или нет. После этого она побрызгалась духами.

«Дорогой Боцман, конечно, этот подарок в принципе предназначен тебе. Но мне кажется, что я оставлю его для иногда приходящих мужчин. Вот так взбрызну и сразу буду знать, что они у меня верные, как собаки», — поделилась исполнительница.

По словам Милявской, запах у духов «вполне себе человеческий» и «очень даже мужской».

«Если купите это для себя, честно, никто не поймет. А если так будет пахнуть ваша собака, я боюсь, за кобелями будут бегать все суки. Держитесь, рождаемость повысится очень», — рассказала певица.

Ранее Лолиту Милявскую уличили в оскорблении Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами