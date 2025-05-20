Лолита опрыснулась духами для собак: «Оставлю для мужчин»

Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что приобрела парфюм для собак от Dolce & Gabbana.

Милявская сделала распаковку продукта и использовала его на себе. Артистка также рассказала, что иногда пробует еду для собак. Особенно если в корме использованы натуральные ингредиенты, к примеру ягоды. Певица купила духи для своего пса Боцмана. Известно, что стоимость парфюма составляет €99 (около 8,9 тысячи рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

«Я теперь пахну как настоящая сука», — пошутила артистка.

Лолита похвалила флакон продукта. Как пошутила певица, она подумает, отдавать парфюм псу или нет. После этого она побрызгалась духами.

«Дорогой Боцман, конечно, этот подарок в принципе предназначен тебе. Но мне кажется, что я оставлю его для иногда приходящих мужчин. Вот так взбрызну и сразу буду знать, что они у меня верные, как собаки», — поделилась исполнительница.

По словам Милявской, запах у духов «вполне себе человеческий» и «очень даже мужской».

«Если купите это для себя, честно, никто не поймет. А если так будет пахнуть ваша собака, я боюсь, за кобелями будут бегать все суки. Держитесь, рождаемость повысится очень», — рассказала певица.

Ранее Лолиту Милявскую уличили в оскорблении Киркорова.