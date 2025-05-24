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В съемки байопика о Майкле Джексоне внесли значительные изменения

Фильм о певце Майкле Джексоне поделят на две части
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Kevin Mazur/Lionsgate

Студия Lionsgate назначила 22-дневные досъемки байопика о певце Майкле Джексоне «Майкл» в июне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, значительные изменения внесли в первую часть фильма, которая будет посвящена детству певца, его работе в коллективе «The Jacksons 5» и началу сольной карьеры.

Сценарий второй части пока не согласован.

В начале 2025 года стало известно о других досъемках «Майкла». Это связано с тем, что вторая часть фильма была посвящена расследованию заявления Джордана Чендлера о том, что Майкл Джексон подверг его сексуальному насилию в 13 лет. Дело о педофилии было прекращено по мировому соглашению — Чендлеры отозвали исковое заявление.

Наследники Джексона подписали соглашение с семьей Чендлер, согласно которому родственники мальчика запрещали изображение себя в любых фильмах, посвященных Джексону.

Ранее дочь Киркорова заявила о несчастном детстве детей Пугачевой.

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