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Дочь Киркорова заявила о несчастном детстве детей Пугачевой

Дочь Киркорова Алла-Виктория заявила критикам, что у нее было счастливое детство
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория заявила о том, что у детей народной артистки СССР и экс-супруги отца Аллы Пугачевой было несчастное детство. Об этом она написала, отвечая критикам в комментариях в TikTok.

Алла-Виктория снимает ролики о себе — в них, например, показывает, как ее бесит сравнение с отцом. В комментариях хейтеры пишут, что 13-летняя девочка якобы ведет себя слишком развязно, и ставят ей в пример детей Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«В отличие от них, у меня было счастливое детство, меня никто ничего не заставлял и я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день», — написала в ответ Алла-Виктория.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

В декабре 2024 года Киркоров рассказал, что дочь и сын уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Он платит своим детям за уборку на их участке. Сын и дочь артиста получают деньги за определенную работу. Киркоров считает, что необходимо приобщать детей к работе.

Ранее Дмитрий Маликов впервые за долгое время вышел в свет с женой.

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