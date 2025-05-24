Гергиев привезет солистов оперы и оркестр Мариинки в Китай

В Китае выступят солисты оперы и симфонический оркестр Мариинского театра

Маэстро Валерий Гергиев привезет солистов оперы и симфонический оркестр Мариинского театра под собственным управлением в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

У артистов запланированы три выступления 24 и 25 мая в городе Шэньчжэнь — они представят китайской публике три концертных программы.

Первая программа посвящена наследию Петра Чайковского, в нее вошли музыка балета «Щелкунчик» и Шестая («Патетическая») симфония.

Два воскресных концерта запланированы днем и вечером: днем будет исполнена симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк» для чтеца и оркестра, вечером состоится гала-концерт молодых солистов оперы.

В гала-концерте примут участие Ангелина Ахмедова, Зинаида Царенко, Игорь Морозов и Глеб Перязев. Прозвучат фрагменты из опер «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Садко» и «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Демон» Антона Рубинштейна, «Иоланта» и «Орлеанская дева» Петра Чайковского, «Сила судьбы» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Кармен» Жоржа Бизе.

Накануне сообщалось, что «Петергоф» и «Царское Село» представят выставку о Екатерине Великой в Китае.

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