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Новый фильм братьев Дарденн показали на Каннском кинофестивале

В Каннах состоялась премьера фильма «Молодые матери» братьев Дарденн
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James Arthur Gekiere/Global Look Press

В рамках 78-го Каннского международного кинофестиваля прошла премьера нового фильма братьев Дарденн под названием «Молодые матери». Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что зрители встретили работу бельгийских кинорежиссеров аплодисментами, а зал был полностью заполнен. Картина рассказывает о переживаниях пяти молодых матерей, оказавшихся в непростых условиях вскоре после рождения своих детей.

Фестиваль стартовал 13 мая. В этом году в основном конкурсе представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой «Финикийская схема», Ари Астера с «Эддингтоном» и Йоакима Триера с «Сентиментальной ценностью».

Жюри в этом году возглавила французская актриса Жюльетт Бинош. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» 78-го Каннского фестиваля будет объявлен сегодня.

Впервые Каннский кинофестиваль состоялся в 1946 году. С того времени он стал символом мирового кинематографа. С 1952 года мероприятие проходит ежегодно в мае, собирая звезд, режиссеров и критиков со всего мира. Главная награда — «Золотая пальмовая ветвь» — вручается за лучший фильм основного конкурса и носит статус одной из самых престижных кинематографических премий.

Ранее режиссер Кирилл Серебренников получил высшую награду Франции.

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