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У Филиппа Киркорова начался бурсит из-за ожога на сцене и диабета

Певцу Филиппу Киркорову диагностировали бурсит после ожога руки на выступлении
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певцу Филиппу Киркорову диагностировали бурсит — воспаление суставов. Об этом сообщает Mash.

Издание опубликовало документ из клиники, куда обратился артист с жалобами. В выписке указано, что в связи с ожогом руки у Киркорова началось воспаление: теперь ему необходимы перевязки каждый день. Также певцу не рекомендуется в ближайшее время совершать авиаперелеты.

О том, что Киркоров обратился к врачам, стало известно днем 23 мая. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, и пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета.

«Сейчас медики борются за здоровье певца. В больнице поп-король лежит уже две недели», — писал Mash.

По данным Telegram-канала, информация о том, что у Киркорова «разорвались импланты» — фейк.

25 апреля во время выступления в концертном зале «Октябрьский» Киркоров получил ожоги. На видеозаписи с мероприятия видно, что во время спуска на сцену на огромном микрофоне у певца от пиротехники загорелся пиджак. Киркоров несколько раз сообщил, что обжегся, спустился на сцену и ушел за кулисы. После смены образа артист продолжил концерт.

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