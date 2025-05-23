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Анастасия Волочкова назвала «пыль дорог» любимым напитком

Балерина Анастасия Волочкова назвала растворимый кофе любимым напитком
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с «Пятым каналом», что ее любимый напиток — это кофе.

«Я люблю, как ни странно, не кофе американо и заварной, а люблю «пыль дорог», как я говорю, растворимый обычный без сахара кофе», — объяснила артистка.

По словам Волочковой, из-за строгого рациона питания она привыкла не добавлять в кофе сахар, а также ограничивать себя во многом.

«Я вообще мало ем. Ну и если пью кофе, то тоже не очень часто. Я больше люблю чай с лимоном», — поделилась балерина

Анастасия Волочкова устроила истерику на прощании с народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Танцовщица эмоционально отреагировала на тот факт, что прощание проходило в Большом театре. По словам Волочковой, ей тяжело было вернуться спустя много лет в театр, из которого ее уволили со скандалом еще в 2003 году.

По словам Волочковой, она старалась поддерживать связь с Григоровичем до последних дней его жизни. Она заявила, что родные балетмейстера препятствовали общению балерины с наставником.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась видео прощания с Григоровичем в Большом театре.

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