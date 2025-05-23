«Он в моей жизни»: Волочкова показала видео с прощания с Григоровичем

Артистка балета Анастасия Волочкова пришла проститься с балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Она поделилась с «Газетой.Ru» видео обстановки в зале Большого театра.

«Он в моей жизни», — сказала Волочкова, прислав короткое видео.

На кадрах видно, как к гробу Григоровича, установленному на исторической сцене, подходят желающие проститься с ним и возлагают цветы. В самом зале сотни людей занимают кресла.

До этого СМИ писали, что Волочкова расплакалась у входа в здание и просила пустить ее в театр.

«Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. Это мне больше не нужно!», — говорила она.

Советского и российского хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича не стало на 99-м году жизни 19 мая. Он начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, а первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов.

Как проходила церемония прощания с выдающимся балетмейстером — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее во время прощания с Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом.