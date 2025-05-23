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Волочкова устроила истерику на прощании с Григоровичем

Балерина Анастасия Волочкова расплакалась на прощании с Григоровичем
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Илья Питалев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова устроила истерику на прощании с народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Видео опубликовал «СтарХит».

Танцовщица эмоционально отреагировала на тот факт, что прощание проходило в Большом театре. По словам Волочковой, ей тяжело было вернуться спустя много лет в театр, из которого ее уволили со скандалом еще в 2003 году.

«Я впервые за много лет захожу сюда. Вижу эти щели в ламинате. Все, что рассказывал Коля Цискаридзе, правда… Все было разграблено… Это было после времен Григоровича. В 2003 году меня незаконно уволили из театра. <...> Юрий Григорович спас мою карьеру», — поделилась балерина.

По словам Волочковой, она старалась поддерживать связь с Григоровичем до последних дней его жизни. Она заявила, что родные балетмейстера препятствовали общению балерины с наставником.

«В течение года на могла попасть в санаторий «Барвиха», где Юрий Григорович восстанавливался. Вам, кроме меня, этого никто не скажет. Есть один человек, которому Юрий Григорович отписал все свое наследство, племянник его. <...> Я не раз инкогнито приезжала к нему на дни рождения. Он говорил, что никто из Большого театра, кроме меня, не навещает его, понимаете?! Я ждала момента, чтобы все это сказать и показать», — утверждает артистка.

Волочкова уверена, что ей запрещали общаться с Григоровичем из-за страха, что он «что-то отпишет» балерине из своего имущества. Однако, по словам артистки, она была намерена просто поддерживать теплое общение с хореографом.

Советского и российского хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича не стало на 99-м году жизни 19 мая. Он начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, а первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов.

Ранее сообщалось, что Никита Джигурда не смог оспорить норму о наследстве через Конституционный суд.

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