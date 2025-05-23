МВД России отказалось возбуждать уголовное дело против украинского певца

МВД России отказалось привлекать лидера группы Machete, украинского артиста Ярослава Малого к уголовной ответственности в РФ. Об этом сообщил Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в Telegram-канале.

«Друзья, пришел ответ за подписью начальника ОУР по Тверскому отделу г. Москвы отказать в возбуждение уголовного дела в отношении Малий Ярослав», — сообщил Бородин (орфография и пунктуация сохранены. — Газета.Ru»).

Другие детали о решении ведомства Бородин не сообщил.

В 2023-м году сообщалось, что глава ФПБК призвал генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку в отношении Малого на предмет финансирования ВСУ. Бородин отмечал, что Малый попал «в зону критики..., так как не определился, поддерживает он СВО или нет». Позднее Бородин заявил, что украинского артиста «проверяет ФСБ».

В марте 2023 года коллектив Machete должен был выступить в Москве, а в июне того же года — в Санкт-Петербурге. Выступления артистов отменили «по независящим от группы и организаторов причинам». После начала СВО, отмечали СМИ, Малый отказался от гастролей в России, но затем изменил свое решение.

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