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Аугуст Диль о ситуации в Европе: «Выглядит очень мрачной, как будто у всех амнезия»

Немецкий актер Аугуст Диль назвал ситуацию в Европе очень мрачной
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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Немецкий актер Аугуст Диль заявил, что история фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле» о беглом нацистском военном преступнике Кирилла Серебренникова стала более актуальной для Европы. Об этом он сообщил в интервью изданию DW.

«Сейчас наша проблема заключается в том, что мы теряем нашу память. 8 мая была годовщина освобождения от национал-социализма. И я снова подумал: в Европе ситуация выглядит очень мрачной, как будто у всех амнезия», — заявил Диль.

Актер сыграл в драме российского режиссера главную роль и назвал съемки с Серебренниковым невероятными.

«Это напоминало танец с оператором, со всей съемочной площадкой. У меня редко бывал подобный художественный опыт. <…> Домой уходили с чувством, как после выступления на сцене. С Кириллом я ощущал это очень сильно», — пояснил артист.

Премьера фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле» состоялась на минувшем 78-м Каннском кинофестивале. Фильм был написан на основе книги Оливье Гезе «Исчезновение Йозефа Менгеле», в которой рассказывается, как самый знаменитый медик Третьего рейха, проводивший опыты над заключенными Освенцима, скрывался от правосудия в Южной Америке.

«Этот фильм — о памяти. А память — это то, что мы теряем прямо сейчас вместо того, чтобы хранить. Я думаю, нам нужно помнить. Нельзя принимать это как должное, это быстро исчезает», — добавил Диль.

Ранее победитель «Евровидения» потребовал убрать Израиль из конкурса.

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