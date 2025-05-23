Победитель «Евровидения» потребовал убрать Израиль из конкурса: «Исключили Россию, но не Израиль»

Победитель «Евровидения», певец JJ (он же — Йоханнес Пич) потребовал исключить Израиль из конкурса «Евровидение», поскольку в 2025-м страну представляла пережившая атаку ХАМАС в ноябре 2023 года артистка Юваль Рафаэль. Его слова передает издание DW.

«Очень разочаровывает, что Израиль все еще участвует в конкурсе. Я бы хотел, чтобы конкурс прошел в Вене в следующем году без Израиля», — заявил JJ.

При этом чуть позднее, отмечает DW в Telegram-канале, Йоханнес Пич извинился за свои слова. По словам артиста, его «неправильно поняли».

«Хотя я критикую израильское правительство, я осуждаю любую форму насилия в отношении мирных жителей в любой точке мира — будь то израильтяне или палестинцы», — уточнил он.

Представитель австрийского телевещателя ORF заявил, что высказывания JJ отражают лишь личное мнение артиста. Директор «Евровидения» Мартин Грин в свою очередь пообещал «провести обширные обсуждения с участвующими вещателями, обсудить все аспекты конкурса этого года и собрать отзывы».

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