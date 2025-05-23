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Джигурда не смог оспорить норму о наследстве через Конституционный суд

«Ведомости»: Конституционный суд отказал Джигурде в жалобе о норме наследования
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Конституционный суд (КС РФ) отказал в принятии к рассмотрению жалобы артиста Никиты Джигурды, который намеревался оспорить статью 1111 ГК РФ об основаниях наследования. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Джигурда уверял, что его подруга Людмила Браташ, которой не стало в 2016 году, завещала ему три квартиры в Москве и одну в Париже, предоставив документ, который составляли во Франции. Однако родная сестра миллионерши Светлана Романова обжаловала завещание в суде — и несколько российских судов встали на ее сторону. Там посчитали, что он не соответствует российским требованиям.

5 марта стало известно, что Джигурда решил через Конституционный суд оспорить норму о порядке вступления в наследство. Но, как пишут «Ведомости», КС РФ отказал ему.

«Завещание имеет приоритет, но, если оно не изменяет порядок, имущество передается по закону — в порядке установленной очереди, подчеркнул КС, отказывая в принятии жалобы. Сама оспариваемая норма направлена на защиту прав граждан и не может рассматриваться в качестве нарушающей в указанном в жалобе аспекте конституционные права заявителя, равно как и статья 1224 ГК, позволяющая определить, право какого государства подлежит применению к спорному правоотношению», — сказано в статье.

В КС РФ уточнили, что в полномочия суда не входят вопросы о действительности завещания, предоставленного Джигурдой.

Подробнее о разбирательстве между Джигурдой и родной сестрой миллионерши Людмилы Браташ — в материале «Газеты.Ru».

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