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«Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» сменили дату релиза

Deadline: выход фильма «Мстители: Судный день» перенесен на 18 декабря 2026 года
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Marvel Studios Inc.

Компания Disney перенесла дату релиза фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Об этом сообщает Deadline cо ссылкой на источник.

До этого «Судный день» планировали выпустить 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027 года. Теперь премьера первой картины назначена на 18 декабря 2026 года, что на семь месяцев позже первоначальной даты. «Секретные войны» в свою очередь выйдут 17 декабря 2027 года.

Disney уточнила, что решила перенести премьеры фильмов, чтобы успеть «реализовать их грандиозный потенциал». Deadline утверждает, что Marvel готовит «одни из своих самых масштабных картин за все время».

В новых фильмах актер Роберт Дауни — младший предстанет в образе злодея Доктора Дума, а противостоять ему будет оригинальный состав Людей Икс из нулевых и новый состав Мстителей. Работа над проектами проходила в Лондоне.

Недавно «Газета.Ru» составила последовательность просмотра фильмов Marvel, чтобы вы могли полностью погрузиться в сюжет без лишних вопросов.

Ранее сообщалось, что в новом фильме Кантемира Балагова снялась Моника Беллуччи.

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