В новом фильме Кантемира Балагова снялась Моника Беллуччи

Актрису Беллуччи засняли во время съемок «Варенья из бабочек» Кантемира Балагова

Актрису Монику Беллуччи засняли во Франции во время съемок фильма Кантемира Балагова «Варенье из бабочек» (в оригинале — «Butterfly Jam»). Об этом сообщает сайт DeltaFM.

СМИ уточняют, что Беллуччи заметили в последний съемочный день работы над проектом. Он проходил в парке Прижан в городе Сен-Поль-сюр-Мер. DeltaFM утверждает, что актриса сыграла эпизодическую роль в картине. Премьеру фильма ожидают в 2026 году — предположительно, в конкурсе Каннского кинофестиваля.

7 апреля Кантемир Балагов раскрывал в соцсетях, что уже приступил к съемкам «Варенья из бабочек». В каст проекта вошли: Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости») и Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере.

Фильм будет снят на английском языке и посвящен взаимоотношениям отца и сына в общине кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси.

Кантемир Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм «Теснота». Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

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