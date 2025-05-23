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В новом фильме Кантемира Балагова снялась Моника Беллуччи

Актрису Беллуччи засняли во время съемок «Варенья из бабочек» Кантемира Балагова
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deltafm.fr

Актрису Монику Беллуччи засняли во Франции во время съемок фильма Кантемира Балагова «Варенье из бабочек» (в оригинале — «Butterfly Jam»). Об этом сообщает сайт DeltaFM.

СМИ уточняют, что Беллуччи заметили в последний съемочный день работы над проектом. Он проходил в парке Прижан в городе Сен-Поль-сюр-Мер. DeltaFM утверждает, что актриса сыграла эпизодическую роль в картине. Премьеру фильма ожидают в 2026 году — предположительно, в конкурсе Каннского кинофестиваля.

7 апреля Кантемир Балагов раскрывал в соцсетях, что уже приступил к съемкам «Варенья из бабочек». В каст проекта вошли: Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости») и Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере.

Фильм будет снят на английском языке и посвящен взаимоотношениям отца и сына в общине кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси.

Кантемир Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм «Теснота». Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

Ранее стало известно, что звезду фильма «1+1» обвинили в угрозах сотрудникам французской компании

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