На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезду фильма «1+1» обвинили в угрозах сотрудникам французской компании

Во Франции ж/д компания подаст в суд на актера Омара Си за угрозы ее сотрудникам
close
Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции разгорелся скандал с участием популярного актера Омара Си, прославившегося благодаря роли в фильме «1+1» — национальная компания железных дорог SNCF намерена подать на него в суд. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Инцидент произошел на Лионском вокзале в Париже, когда актер садился в поезд до Авиньона, где должен был появиться на показе Louis Vuitton. По данным телеканала, между Си и сотрудниками поезда вспыхнула ссора после того, как его попросили надеть намордник на собаку. В ходе конфликта, как утверждают представители компании, с его стороны прозвучали угрозы в адрес одного из проводников.

Представители SNCF заявили, что не намерены оставлять ситуацию без реакции — в ближайшее время они планируют обратиться в суд. В Авиньоне актера встретили сотрудники полиции, которые провели с ним профилактическую беседу, но меры задержания не применяли.

Ранее актер Кевин Спейси попросил вернуть его в кино после обвинений в насилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами