Звезду фильма «1+1» обвинили в угрозах сотрудникам французской компании

Во Франции ж/д компания подаст в суд на актера Омара Си за угрозы ее сотрудникам

Во Франции разгорелся скандал с участием популярного актера Омара Си, прославившегося благодаря роли в фильме «1+1» — национальная компания железных дорог SNCF намерена подать на него в суд. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Инцидент произошел на Лионском вокзале в Париже, когда актер садился в поезд до Авиньона, где должен был появиться на показе Louis Vuitton. По данным телеканала, между Си и сотрудниками поезда вспыхнула ссора после того, как его попросили надеть намордник на собаку. В ходе конфликта, как утверждают представители компании, с его стороны прозвучали угрозы в адрес одного из проводников.

Представители SNCF заявили, что не намерены оставлять ситуацию без реакции — в ближайшее время они планируют обратиться в суд. В Авиньоне актера встретили сотрудники полиции, которые провели с ним профилактическую беседу, но меры задержания не применяли.

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