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Стало известно о налоговой задолженности Давы

Блогер Давид Манукян задолжал налоговой более 37 тыс. рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) должен налоговой более 37 тысяч рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

В документах, найденных изданием, сказано, что у Манукяна есть долг перед ФНС в размере 37 тысяч 664 рублей и 40 копеек.

19 мая Дава и певица Мари Краймбрери сообщили, что впервые стали родителями. Они решили пока не раскрывать пол и имя ребенка. У них родилась дочь.

В марте Манукян и Краймбрери показали видео с тайной свадьбы. В начале ролика блогер и артистка целовались, а после повернулись к оператору и показали кольца. Дава был запечатлен в белой рубашке с галстуком, черном брючном костюме и туфлях. Поп-исполнительница выбрала для торжества белое макси-платье с разрезом до бедра, длинную фату и босоножки на каблуках. Когда именно знаменитости сыграли свадьбу, неизвестно, однако видно, что певица в тот момент была уже беременна. Дава опубликовал ролик по случаю своего 32-летия.

Ранее Роза Сябитова заявила, что Бузова превращает мужчин в содержанок.

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