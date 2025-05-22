Глава ФПБК возмутился получением Реввой гражданства РФ

Юмориста Александра Ревву предложили проверить на предмет законности получения российского гражданства. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, его слова передает «Абзац».

Бородин назвал комика «настоящим тихушником, который получил российское гражданство через каких-то знакомых». Он упрекнул Ревву в том, что тот ни разу не выразил отношение к спецоперации на Украине.

«Считаю, что российские артисты в непростое для страны время должны поддерживать ее, работать на ее благо. То, что он получил гражданство, не свидетельствует о том, что он теперь на нашей стороне», — сказал Бородин.

Глава ФПБК также заявил, что готовит обращение с просьбой проверить Ревву на законность получения им паспорта и наличие украинских документов.

22 мая стало известно, что родившийся в Донецке Ревва получил российский паспорт. По информации РИА Новости, артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года.

Ранее Бородин потребовал признать лидера группы «Мумий Тролль» иноагентом.